‘Leuk, maar het salaris bij de KNVB was te laag en ik had een job bij Ajax’

Jaap Stam begon zijn trainersloopbaan bij PEC Zwolle en is inmiddels via Ajax bij het Engelse Reading beland, waar hij voor het eerst op eigen benen staat. Zijn carrière had echter ook anders kunnen lopen, aangezien de oud-verdediger twee jaar geleden in beeld was om assistent-bondscoach bij het Nederlands elftal te worden.

“Weet je dat Guus Hiddink me twee jaar geleden als assistent wilde hebben? Daar zijn we toen niet uitgekomen. Het salaris bij de KNVB was te laag en ik had een job bij Ajax. Ik mocht van de KNVB de functies niet combineren”, blikt hij terug tegenover Helden. “Jammer, ik had het leuk gevonden, mede omdat Guus een type is die veel werk uit handen geeft.”

Stam maakte afgelopen zomer de overstap naar de Championship en zit voorlopig prima op zijn plek in Engeland. Van een terugkeer naar de Eredivisie lijkt het binnen afzienbare tijd dan ook niet te gaan komen: “Heel eerlijk? Het klinkt zo aanmatigend, maar ik zie me in de toekomst bij voorkeur hier in Engeland of in een ander land werken. Italië zou ik ook leuk vinden, mede omdat ik ook goed Italiaans spreek. Ja, ik heb wel een talenknobbel.”