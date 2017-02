Sluitpost verlengt contract bij Willem II niet: ‘Alles gedaan hem te behouden’

Kostas Lamprou en Willem II gaan aan het einde van het seizoen uit elkaar, zo meldt de Tilburgse club op zijn website. De Griekse doelman heeft besloten zijn aflopende verbintenis niet te verlengen. Inmiddels staat Lamprou al tweeënhalf jaar onder de lat bij de Tilburgers.

Maar de sluitpost gaat nu dus op zoek naar een nieuw avontuur. Willem II hoopte Lamprou langer te kunnen binden. “We hebben er naar onze mogelijkheden alles aan gedaan om Kostas voor de club te behouden. Het is erg jammer dat dat niet gelukt is, want hij is een goede keeper en ligt erg goed in de groep”, vertelt technisch manager Joris Mathijsen op de website van de club.

“Ik twijfel er niet aan dat hij de komende maanden nog alles voor Willem II gaat geven om het seizoen mooi af te sluiten”, vervolgt Mathijsen. Lamprou kwam in 2014 op huurbasis over van Feyenoord, waarna Willem II hem een jaar later definitief overnam. De Griek kwam uit de jeugdopleiding van de Rotterdammers, die hem een tweede kans gaven nadat hij eerder bij Ajax was weggestuurd.