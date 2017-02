Verhuur Twentenaar bijna van de baan: ‘Eén seconde voor 12 kon licht op groen’

Jari Oosterwijk werd dinsdag op het laatste moment door FC Twente verhuurd aan NAC Breda. Het scheelde niet veel, of de transfer was niet op tijd afgerond. Jan van Halst, directeur in Enschede, vertelt aan TC/Tubantia dat het licht pas om één seconde voor twaalf uur op groen kon.

NAC Breda meldde zich pas rond negen uur ’s avonds, drie uur voor het sluiten van de transfermarkt, in Enschede. “En dan moet alles razendsnel gaan. Je moet er eerst met iedereen uit zien te komen en vervolgens wacht het papierwerk, wat sowieso wel een uur in beslag neemt”, legt Van Halst uit. Oosterwijk zat namelijk thuis en moest vanaf daar de papieren ondertekenen.

“Er waren wat problemen met scannen. Jari zat thuis, en scannen was de enige manier om alle papieren te ondertekenen. Het was stressen voor alle partijen, maar om één seconde voor twaalf kon het licht op groen”, zegt de directeur van FC Twente. Hij deed overigens vaker zaken vlak voor de transferdeadline. “Ronnie Stam ging ooit om een minuut voor twaalf naar NAC naar Twente, maar Jari heeft dat record verbroken.”