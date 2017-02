Boskamp: ‘Als hij zijn niveau haalt, zal Genk er veel plezier aan beleven’

Op de laatste dag van de transferperiode maakte Jean-Paul Boëtius de tijdelijke overstap van FC Basel naar Racing Genk. In België moet de vleugelaanvaller het gat opvullen dat Leon Bailey heeft achtergelaten. De ex-Feyenoorder treft met trainer Albert Stuivenberg een oude bekende in Genk.

Stuivenberg had Boëtius eerder onder zijn hoede toen hij bondscoach was van Jong Oranje. Jan Boskamp zegt tegenover Het Nieuwsblad dat hij hoopt dat de oefenmeester de juiste snaar bij de vleugelaanvaller kan raken. “Hij kent hem van bij de jeugd van Oranje en weet dus hoe hij hem moet gebruiken. Nu is het afwachten of hij zijn niveau opnieuw haalt. Als dat lukt, zal Genk er plezier aan beleven.”

Anderhalf jaar geleden maakte Boëtius de overstap van Feyenoord naar FC Basel. Een succes werd het voor de geboren Rotterdammer nog niet. “De bedoeling van Basel was om hem te laten doorgroeien en doorverkopen. Dat is er tot nu toe niet uitgekomen”, zegt Boskamp. Boëtius speelde 23 wedstrijden in het shirt van FC Basel, waarin hij 7 keer wist te scoren.