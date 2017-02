PEC Zwolle troefde tal van clubs af: ‘Ik heb hier een toptijd gehad’

Ouasim Bouy rondde dinsdag zijn terugkeer naar PEC Zwolle af en de middenvelder vindt het fijn om terug te zijn in MAC³PARK Stadion, zo vertelt hij aan De Stentor. De middenvelder komt op huurbasis over van Juventus.

De 23-jarige Bouy speelde vorig seizoen al op huurbasis voor Zwolle en kwam toen tot vier doelpunten en zeven assists in 29 officiële wedstrijden. Hij zegt ‘een toptijd’ te hebben gehad: “Het was een mooie, fijne periode en ik weet wat ik hier heb. Alleen waren er meer clubs in de markt. Het was voor mij even de vraag of ik een nieuw avontuur wilde of toch voor de zekerheid van Zwolle zou kiezen. Het is het laatste geworden.”

Aan het begin van het seizoen verhuurde Juventus Bouy aan Palermo, maar de uitstap naar Sicilië werd voor Bouy geen succes. Hij kwam in het shirt van i Rosanero tot slechts drie officiële wedstrijden en zag in de eerste seizoenshelft al drie verschillende trainers voor de groep staan.