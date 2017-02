‘Willem II wilde op slotdag stunten met komst van voormalig Ajacied’

Willem II heeft op de laatste dag van de transferperiode geprobeerd om Aras Özbiliz op huurbasis over te nemen van Besiktas. Doordat de onderhandelingen niet succesvol verliepen, bleef de aanvaller in Istanbul, zo meldt Sabah.

De 26-jarige Özbiliz kwam dit seizoen slechts zeven minuten in actie voor het team van trainer Senol Günes en had in Tilburg dus meer ervaring op kunnen doen, maar dat plan bleek niet te realiseren. De linkspoot kan nog wel verhuurd worden aan clubs uit landen als Hongarije, Kroatië, Zwitserland, Servië, Roemenië, Tsjechië, Oekraïne en Rusland.

Özbiliz, 26-voudig international van Armenië, begon zijn loopbaan bij Ajax en speelde daarna voor Kuban Krasnodar, Spartak Moskou en Rayo Vallecano (huurbasis). In dienst van Besiktas staat de teller na vier wedstrijden nog op nul doelpunten en nul assists.