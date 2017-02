Roda JC Kerkrade stunt met binnenhalen van Anelka

Roda JC heeft een zeer verrassende naam binnengehaald als adviseur. Nicolas Anelka gaat in Kerkrade aan de slag in de jeugdopleiding, zo meldt de Limburgse club op zijn website. De precieze invulling van zijn functie is nog niet bekend.

De komende weken zal de zeventigvoudig Frans international met mede-eigenaar Aleksei Korotaev in gesprek gaan over zijn werkzaamheden bij Roda JC. Het tweetal kent elkaar al, want Anelka verricht al advieswerk voor de Zwitserse investeerder. De bedoeling is in ieder geval dat Anelka aan de slag gaat als adviseur op de Franse markt. Zo werd op voorspraak van de oud-spits al Lyes Houri gehuurd van Bastia.

“Toen ik in Dubai was heb ik Nicolas leren kennen en heb ik gesprekken met hem gevoerd over voetbal. Ik had meteen het idee dat ik niet alleen te maken had met een ex- topvoetballer, maar ook met iemand die een zeer interessante gedachte heeft over het voetbal in het algemeen. We zijn natuurlijk trots dat we iemand van zijn kaliber aan onze organisatie kunnen toevoegen”, zegt technisch directeur Ton Caanen op de website van Roda JC.

Anelka hing een jaar geleden zijn schoenen aan de wilgen. Zijn imposante carrière voerde hem onder meer langs Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Chelsea en Juventus. De Fransman sloot zijn loopbaan af in India, bij Mumbai City.

Mytides

Op de laatste dag van de transferperiode is Roda JC er nog in geslaagd om Nestoras Mytides te verhuren. De Cyprioot keert op huurbasis terug naar AEK Larnaca. In Kerkrade kwam de spits in zestien wedstrijd tot één doelpunt. "AEK heeft zich bij ons gemeld met de vraag of ze Nestoras kunnen huren voor een halfjaar. Met de komst van een aantal nieuwe aanvallers is het uitzicht op speelminuten voor Nestoras na de winterstop kleiner dan daarvoor, hierdoor hebben we aan deze verhuur meegewerkt", stelt Caanen over het tijdelijke vertrek van Mytides.