‘Dolberg kan vanuit iedere positie scoren en je moet hem kort dekken’

Ajax gaat in het kader van de zestiende finales van de Europa League over twee weken op bezoek bij Legia Warschau en is volgens Ebi Smolarek de favoriet. De oud-aanvaller van onder meer Feyenoord acht Legia echter niet kansloos.

“Ajax is een geweldige club met enorme ambities. Ik denk dat het een gelijkopgaande strijd wordt, vol emotie. De Nederlanders zijn favoriet, maar Legia kan goed partij bieden”, aldus de 36-jarige Smolarek in een interview met Polsatsport. “Op welke spelers Legia moet letten? Allereerst Kasper Dolberg, een enorm talent!”

“Hij kan vanuit iedere positie scoren en je moet hem kort dekken. Dolberg is misschien niet de sterkste, maar heeft wel een voortreffelijke techniek. De kansen liggen op het middenveld, want als Legia daar de bal verovert, dan hebben ze een kans”, besluit Smolarek. De return in het tweeluik wordt op 23 februari in Amsterdam afgewerkt.