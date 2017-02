Nederlandse aanvaller plots acht miljoen waard: ‘Het is een stap omhoog’

Yanic Wildschut stapte dinsdag over van Wigan Athletic naar Norwich City. The Canaries legden volgens de Britse media zo’n acht miljoen euro op tafel voor de buitenspeler, die graag wilde vertrekken bij Wigan. Wildschut is blij dat de transfer nog rondgekomen is.

“Het is een stap omhoog. Bij Wigan Athletic heb ik een hele prettige tijd gehad, maar kijk nu uit naar de promotiestrijd met Norwich en hoop dat ik daarbij kan helpen. Na een gesprek met de manager (Alex Neil – red.) was het voor mij een makkelijke beslissing. Dit is wat ik nodig heb in deze fase van mijn loopbaan”, zegt Wildschut op de website van Norwich City.

Norwich-manager Alex Neil denkt dat de ex-speler van PEC Zwolle, VVV-Venlo, sc Heerenveen en ADO Den Haag het nodige toe zal voegen aan zijn ploeg. “Hij brengt snelheid en hij is een type speler dat de tegenstander op zijn goede dag kan verwoesten. Hij kan nog steeds verbeteren”, stelt de oefenmeester, die acht miljoen euro over had voor Wildschut. “We moesten een goed bod uitbrengen om de concurrentie af te troeven. Aangezien twee directe concurrenten op de ranglijst hem ook wilden hebben, is het een goede zaak dat het ons gelukt is hem binnen te halen.”