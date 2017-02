‘Het was niet makkelijk om Barcelona en Man City af te wijzen’

Leonardo Bonucci verlengde in december zijn contract bij Juventus tot de zomer van 2021, terwijl hij ook in verband werd gebracht met onder meer Chelsea en Manchester City. Laatstgenoemde club was serieus voor hem in de markt, zo vertelt de verdediger aan de Corriere dello Sport.

“Het was niet makkelijk om ‘nee’ te zeggen tegen Barcelona en Manchester City. Hoe kan het ook anders wanneer de beste trainer van de wereld daar zit”, doelt Bonucci op Josep Guardiola. “Ik heb uiteindelijk een knoop doorgehakt na alles te hebben afgewogen. Het was geen beslissing die ik even makkelijk nam, want de interesse kwam van Guardiola.”

“Ik ben nu echter gelukkig bij Juventus en wil winnen in Italië én in Europa. Met de huidige vorm en met coach Massimiliano Allegri ben ik ervan overtuigd dat we heel ver kunnen komen”, besluit Bonucci, die 67 interlands achter zijn naam heeft staan. Hij speelde tot dusverre 296 wedstrijden voor de club uit Turijn.