‘Nieuwe Tony Adams’ trekt deur van Arsenal tijdelijk achter zich dicht

Krystian Bielik maakt het seizoen af bij Birmingham City. The Blues hebben bekendgemaakt dat zij de negentienjarige verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, voor de rest van het voetbaljaar op huurbasis overnemen van Arsenal.

Bielik maakte in de winter van 2015 voor circa drie miljoen euro de overstap van Legia Warschau naar Arsenal en speelde tot dusverre twee wedstrijden in het eerste elftal van the Gunners. Voor de beloften kwam hij inmiddels 37 keer uit.

De Pools jeugdinternational werd eerder al door enkele tabloids omschreven als ‘de nieuwe Tony Adams’ en bij Birmingham gaat hij nu voetballan met rugnummer 31. Hij kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Fulham reeds zijn debuut maken.