Manchester City slaat toch nog toe: ‘Een grote stap in mijn loopbaan’

Manchester City heeft zich versterkt met Yangel Herrera. De nummer vijf van de Premier League heeft de komst van de negentienjarige verdedigende middenvelder zelf nog niet aangekondigd, maar diens club Atlético Venezuela heeft via Twitter al wel melding gemaakt van de transfer.

Herrera maakt het seizoen mogelijk op huurbasis af bij Melbourne City of New York City FC, zo melden diverse media in Engeland. “Ik ben erg blij. Ik dank God voor de hulp en de kans dat ik deze grote stap in mijn loopbaan mag maken. Ik wil zo veel mogelijk minuten maken om te slagen in de Premier League”, aldus Herrera.

De international van Venezuela Onder-20 is niet de enige winteraanwinst van het team van manager Josep Guardiola, want men verzekerde zich zoals bekend eerder al van de diensten van Gabriel Jesus en wist ook de vijftienjarige Nabil Touaizi van Valencia vast te leggen.