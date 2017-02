‘Ik vind het jammer dat ik Ajax het vertrouwen niet heb terugbetaald’

Tim Krul is vastberaden om het seizoen positief af te sluiten. De doelman kwam in de eerste seizoenshelft, mede door blessureleed, niet één minuut in actie in het eerste elftal van Ajax en speelt de rest van het voetbaljaar op huurbasis bij AZ.

“Ik vind het jammer dat ik de club het vertrouwen niet heb kunnen terugbetalen. Door mijn blessure heeft het helaas niet zo mogen zijn dat we met mij in de goal voor het kampioenschap konden gaan”, aldus de 28-jarige Krul in een interview met De Telegraaf. De achtvoudig international van het Nederlands elftal hoopt zo snel mogelijk weer in beeld te komen bij bondscoach Danny Blind.

“Daarvoor was ik naar Ajax gekomen. En dat ga ik nu bij AZ proberen. Na een tussenstop in Londen heb ik er ontzettend veel zin in om hier aan de slag te gaan”, besluit Krul, die in het AFAS Stadion moet concurreren met Gino Coutinho, Nick Olij en Sergio Rochet. Zijn contract bij Newcastle United loopt nog tot de zomer van 2018 door.