Aston Villa betaalt maximaal 17,5 miljoen euro en breekt mogelijk record

Scot Hogan gaat aan de slag bij Aston Villa. De club uit Birmingham heeft de 24-jarige aanvaller voor naar verluidt maximaal 17,5 miljoen euro overgenomen van Brentford FC, dat eveneens uitkomt in de Championship.

Hogan stond ook in de belangstelling van West Ham United, maar heeft er dus voor gekozen om zijn loopbaan te vervolgen bij the Villans. “Ik ben verheugd om bij een club als Aston Villa te zijn. Dit is een club met een rijke historie en traditie. Ik kan niet wachten om te beginnen en het team te helpen”, aldus de Engelsman.

“Het is allemaal heel snel gegaan en ik kijk ernaar uit om mijn medespelers te ontmoeten en om aan een nieuw hoofdstuk in mijn carrière te beginnen”, besluit Hogan, die dit seizoen al veertien keer scoorde in 25 competitiewedstrijden. Als Aston Villa overigens inderdaad 17,5 miljoen betaalt, dan mag Hogan zich de duurste inkomende transfer in de Championship noemen.