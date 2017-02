Bosz: ‘Ik kan nog niet zeggen dat ik David Neres ken’

Ajax verzekerde zich op de slotdag van de transfermarkt van de diensten van David Neres Campos en Peter Bosz is ‘heel blij’ met de komst van de negentienjarige rechtsbuiten, die is overgenomen van São Paulo. “Op die positie waren we dun bezet”, aldus de trainer in De Telegraaf.

Ajax betaalt minimaal twaalf en maximaal vijftien miljoen euro aan São Paulo. Bosz bestrijdt echter dat de Amsterdammers een te groot risico lopen met de Braziliaan daar hij ervan overtuigd is dat Neres goed is gescout: “Ik heb wel beelden van hem gezien, maar kan niet zeggen dat ik hem ken. We gaan hem bij Ajax leren kennen.”

“Ik heb elke dag contact gehad met Marc Overmars (directeur spelersbeleid, red.) en we wilden alleen topkwaliteit. De mensen binnen Ajax hebben Neres heel uitgebreid bekeken en gelukkig kunnen binnenhalen”, besluit Bosz. Neres tekende tot de zomer van 2021.