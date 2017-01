FC Twente completeert selectie van NAC: ‘Het type spits dat wij zochten’

Jari Oosterwijk wordt voor de rest van het seizoen verhuurd aan NAC Breda, zo maken de clubs in de nacht van dinsdag op woensdag via de officiële kanalen bekend. De 21-jarige aanvaller verlengde onlangs zijn contract bij de club uit Enschede tot de zomer van 2020.

Oosterwijk begon zijn voetballoopbaan bij amateurvereniging VV Lettele. In de E-jeugd maakte de aanvaller de overstap naar Go Ahead Eagles en vervolgens naar de FC Twente Voetbalacademie. Eind 2014 maakte Oosterwijk zijn debuut in de hoofdmacht van de Tukkers, tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse (2-2). Oosterwijk speelde tot dusver 29 Eredivisiewedstrijden voor FC Twente en scoorde daarin 5 keer.

"Jari is een jonge, talentvolle aanvaller die bij FC Twente al een aardige ontwikkeling heeft doorgemaakt", zo laat directeur Hans Smulders op de clubsite van NAC weten. "Hij is fit, kan direct presteren en heeft al ervaring in de Jupiler League en de Eredivisie. Met het vastleggen van Jari hebben wij een spits binnengehaald die kan concurreren met Cyriel Dessers, maar tegelijkertijd ook samen met hem in één elftal kan spelen. Hij is het type spits dat wij nog zochten en daarmee is onze selectie definitief compleet."