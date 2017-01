Krul: ‘Ik ben al een tijdje fit, maar heb het nog niet kunnen laten zien’

Tim Krul leek Ajax te gaan verlaten voor een terugkeer naar Engeland, maar dinsdagavond bleek dat de doelman toch in de Eredivisie actief blijft. AZ huurt de Oranje-international tot het einde van het seizoen van Newcastle United en Krul hoopt in Alkmaar weer de kans te krijgen om zijn oude niveau te halen.

“AZ is een fantastische club. Ze doen om alle prijzen mee, Europees, de beker en in de Eredivisie doen ze het ook gewoon goed”, vertelt hij op de officiële website van zijn nieuwe club. “Toen ze belden, kon ik moeilijk nee zeggen. Ze spraken zoveel vertrouwen in me uit, dat ik heb besloten om te komen. Ik ben al een tijdje fit, maar heb het nog niet echt kunnen laten zien. Ik hoop hier m'n oude niveau terug te krijgen.”

Directeur voetbalzaken Max Huiberts toonde zich eveneens verguld met de nieuwe aanwinst. De beleidsmaker noemt Krul een doelman van internationaal kaliber en een buitenkans: “Met het overvolle programma dat we voor de boeg hebben, kunnen we de ervaring van Tim goed gebruiken.”