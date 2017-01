Man van drie landstitels op rij vertrekt voor miljoenen naar Londen

Crystal Palace heeft de slag om Luka Milivojevic gewonnen. Kort na de Premier League-overwinning op Bournemouth (0-2) maken de Londenaren bekend dat de Servische middenvelder overkomt van Olympiacos. Het transferbedrag wordt niet openbaar gemaakt, maar schattingen van de Engelse pers lopen uiteen van dertien tot vijftien miljoen euro.

Anderhalf jaar geleden betaalde Olympiacos slechts 2,3 miljoen euro voor Milivojevic, die overkwam van Anderlecht. In België werd de Serviër kampioen in het seizoen 2013/14. Daarna volgden twee opeenvolgende landstitels in Griekenland. Bovendien won de 25-jarige international met beide clubs de nationale beker. Afgelopen zomer werd Milivojevic gelinkt aan onder meer AS Roma, Zenit Sint-Petersburg, Fiorentina, Benfica en Valencia.

De laatste weken dook vooral Hull City op als geïnteresseerde partij, maar Crystal Palace sloeg in de slotfase van de transfermarkt toe en legde Milivojevic vast tot medio 2020. "Ik ben heel blij met zijn komst. Hij heeft ervaring in de Champions League en in het buitenland. Hij voegt een nieuwe dimensie toe aan ons middenveld", voorspelt trainer Sam Allardyce op de website van de nummer achttien van Engeland.