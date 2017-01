Liverpool pakt dankzij Wijnaldum en Mignolet punt in kraker tegen Chelsea

Het geplaagde Liverpool heeft de vierde officiële nederlaag op rij weten te voorkomen. In eigen huis kwam de ploeg van Jürgen Klopp op achterstand na een vrije trap van David Luiz, maar Georginio Wijnaldum bracht de verhoudingen na rust in evenwicht. Vervolgens keerde Simon Mignolet een penalty van Diego Costa. Toch zal Chelsea niet geheel ontevreden zijn, want titelconcurrenten Tottenham Hotspur (0-0 bij Sunderland) en Arsenal (1-2 nederlaag tegen Watford) verspeelden punten tegen mindere goden. Het verschil met Liverpool blijft tien punten.

Het doelpunt van Luiz, halverwege de eerste helft, was van grote schoonheid. De verdediger legde vanaf een meter of 25 aan voor een vrije trap en zijn zwabberbal vloog via de binnenkant van de paal langs Mignolet. Het was het eerste Premier League-doelpunt van de Braziliaan sinds april 2013. De openingstreffer was wel tegen de verhoudingen in, want Liverpool was sterker gestart. De enige serieuze kans voorafgaand het doelpunt was voor Wijnaldum. Doelman Thibaut Courtois mocht zich strekken na een uithaal van de Nederlander van aanzienlijke afstand.

Verder was de eerste helft vrij teleurstellend. Courtois en Mignolet hoefden zelden in actie te komen en het tempo zakte gaandeweg het eerste bedrijf in. Liverpool speelde de bal geduldig rond, op zoek naar een opening; the Reds hadden liefst 65 procent balbezit in de eerste 45 minuten, maar deden daar veel te weinig mee. Chelsea had ondanks de offensieve 3-4-3-formatie voortdurend genoeg mensen achterin om gevaar van Liverpool onschadelijk te maken. De georganiseerde defensie frustreerde de thuisploeg en zodoende nam Chelsea de voorsprong mee de rust in.

De tweede helft was op alle vlakken een stuk spectaculairder. Roberto Firmino kreeg na vier minuten een gigantische mogelijkheid: hij had na een flitsende counteraanval zeeën van ruimte voor keeper Courtois, maar raakte de bal volledig verkeerd en schoot huizenhoog over. Even daarna haalde Liverpool juist opgelucht adem, toen Victor Moses aan de overzijde de paal raakte. De Nigeriaan combineerde op de rechterflank met Costa, drong het zestienmetergebied binnen en probeerde Mignolet tevergeefs te verschalken in de korte hoek.

Vervolgens was Wijnaldum de verlosser van Anfield. James Milner kopte de bal vanaf links door en via Moses belandde het leer bij de Nederlander, die voor het doel van Courtois was opgedoken. Wijnaldum kon van dichtbij binnenknikken in de rechterhoek. Vervolgens waren er kansen aan weerszijden en de grootste was een kwartier voor tijd voor Costa. De aanvaller dook naar het gras na een overtreding van Dejan Lovren. Arbiter Mark Clattenburg kende een penalty toe; Mignolet gokte correct dat de Spanjaard laag in de linkerhoek zou mikken. Pedro mikte vlak voor tijd vanaf de rand van het zestienmetergebied maar net naast.