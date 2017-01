Arsenal verslikt zich in eigen huis in Watford; Narsingh belangrijk met assist

De Londense topploegen Arsenal en Tottenham Hotspur hebben zich dinsdagavond in de strijd bovenin de Premier League een slechte dienst bewezen. The Gunners gingen in eigen huis onderuit tegen Watford, terwijl Tottenham Hotspur er op bezoek bij degradatiekandidaat Sunderland niet in slaagde om het net te vinden. Luciano Narsingh was bij Swansea City de aangever van het winnende doelpunt.

Arsenal - Watford 1-2

Voordat Arsenal goed en wel doorhad dat de wedstrijd al begonnen was, kreeg de thuisploeg twee doelpunten om de oren. Younes Kaboul mocht na elf minuten spelen van een flinke afstand aanleggen voor een vrije trap en zijn door Aaron Ramsey van richting veranderde inzet liet Petr Cech kansloos. De doelman was drie minuten later weer de pineut: hij redde in eerste instantie goed op een schot van Étienne Capoue, maar Troy Deeney was er als de kippen bij om de rebound binnen te werken.

Het uitvallen van de geblesseerde Ramsey vormde een volgende domper in een eerste helft waarin Arsenal er maar niet in slaagde om in de wedstrijd te komen. Na rust hadden the Gunners in aanvallend opzicht meer geluk en Alex Iwobi bracht zijn ploeg met nog ruim een half uur te spelen weer terug in de wedstrijd. Van een gelijkmaker kwam het echter niet meer: Lucas Pérez kreeg met nog vier minuten te gaan nog een enorme kans, maar de Spanjaard mikte op de lat.

Sunderland - Tottenham Hotspur 0-0

Tottenham, dat met Michel Vorm in plaats van de zieke Hugo Lloris onder de lat aftrapte, had net als de stadsgenoot moeite om het spel te maken tegen een lager geklasseerde tegenstander. The Spurs, die vanwege de onderlinge confrontatie tussen Liverpool en Chelsea goede zaken konden doen in de top van de Premier League, moesten de enige grote kans van het eerste bedrijf aan de thuisploeg laten. Fabio Borini mocht na een knappe individuele actie uithalen. De Italiaan stuitte echter op een oplettende Michel Vorm.

In het tweede bedrijf lieten dan ook de bezoekers zich voor het vijandelijke doel zien: een vrije trap van Christian Eriksen kon nog net gekeerd worden door Vito Mannone en Victor Wanyama sprong tien minuten later het hoogst bij een goede voorzet van de zijkant. Zijn kopbal vloog echter net over de lat, waardoor de score ongewijzigd bleef. Met het in de laatste vijf minuten inbrengen van Vincent Janssen probeerde Mauricio Pochettino nog iets te forceren. Tottenham kwam echter niet meer tot grote kansen.

Swansea City - Southampton 2-1

The Saints traden door de blessures van Virgil van Dijk en José Fonte met een nieuw centrum aan en dat was na een kleine veertig minuten spelen merkbaar. Fraser Forster kon nog net redden op een uithaal van Leroy Fer, maar uit de daaropvolgende corner was een inzet van Alfie Mawson de doelman te machtig. Na de onderbreking duurde het echter niet lang voordat de bezoekers weer langszij kwamen: Ryan Bertrand slingerde een voorzet voor het doel, waarna Shane Long Lukasz Fabianski verschalkte. Die gelijkmaker bleek twintig minuten voor tijd echter toch niet genoeg. Narsingh bracht Gylfi Sigurdsson in stelling, waarna de IJslander de 2-1 binnen knalde.