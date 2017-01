FC Utrecht voldoet aan wens van Rubin en zwaait aanvaller uit

Rubio Rubin vertrekt per direct bij FC Utrecht. Het contract van de twintigjarige aanvaller, dat nog een half jaar doorliep, wordt overgenomen door het Deense Silkeborg IF, zo meldt FC Utrecht dinsdagavond via de officiële kanalen.

Rubin startte zijn verblijf in Utrecht in 2014. De aanvaller sloot aan bij de beloftenploeg in de Domstad, maar ontwikkelde zich razendsnel en werd al snel doorgeschoven naar de A-kern. Toen Rubin vervolgens ook veel speelminuten maakte in de Eredivisie, ontving hij van toenmalig bondscoach Jürgen Klinsmann een oproep voor het nationale elftal van de Verenigde Staten. De teller staat inmiddels op vier A-interlands.

"Het was een wens van Rubio om in aanmerking te komen voor een basisplaats bij een team in een Europese competitie", zo laat Erik ten Hag op de clubsite weten. "De mogelijkheden bij FC Utrecht waren beperkt. Met deze transfer gunnen wij hem de mogelijkheid om elders voor zijn kans te gaan."