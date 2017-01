Krul slaagt voor keuring in Alkmaar en verlaat Ajax

Newcastle United verhuurt Tim Krul de rest van het seizoen aan AZ. De doelman heeft de medische keuring in Alkmaar met succes doorlopen en verlaat Ajax zonder één wedstrijd voor het eerste gespeeld te hebben. AZ maakt zijn komst dinsdagavond bekend via de officiële website.

Eerder op de avond maakte De Telegraaf al melding van de naderende transfer. De keeper hoopt op meer speeltijd bij AZ, waar hij de concurrentie aangaat met Sergio Rochet, Nick Olij en Gino Coutinho. Bij Ajax waren zijn kansen beperkt. Krul werd in de zomer gehaald als eerste doelman, maar André Onana presteerde uitstekend terwijl de Nederlander niet wedstrijdfit was.

Inmiddels is de achtvoudig Oranje-international wel in staat om te spelen. Hij leek maandag nog op weg naar Watford, maar de medische keuring in Engeland nam lange tijd in beslag. Daardoor kon AZ tussen beide partijen komen. De Alkmaarders hebben drukke slotdagen van de transfermarkt achter de rug, met behalve Krul ook de komst van Jonas Svensson en de verkoop van Robert Mühren aan Zulte Waregem.