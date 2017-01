Burnley maakt recordbedrag van vijftien miljoen euro over voor aanvaller

Robbie Brady gaat weer in de Premier League aan de slag. Burnley maakt dinsdagavond via de officiële kanalen de komst van de buitenspeler van Norwich City bekend. De ingaande transfer betekent een transferrecord voor the Clarets.

Burnley maakt liefst vijftien miljoen euro over voor Brady, die deze maand een van de meest gewilde voetballers in Engeland was. Ook Crystal Palace, Sunderland en Aston Villa hadden meer dan gemiddelde belangstelling voor de 25-jarige Iers international, die zich tot de zomer van 2020 aan de club van manager Sean Dyche heeft verbonden.

Een half jaar geleden betaalde Burnley een bedrag van twaalf miljoen euro voor Jeff Hendrick, van Derby County. Brady maakte in de zomer van 2015 de overstap van Hull City naar Norwich, nadat hij zijn loopbaan bij Manchester United was gestart.