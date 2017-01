Stam verguld met recordbrekend ex-doelwit Manchester United en City

Reading heeft overeenstemming bereikt met West Ham United over de komst van Reece Oxford. De achttienjarige verdediger van the Hammers voegt zich op huurbasis bij Reading en maakt het seizoen daar af. Dat maakt de Championship-club dinsdagavond bekend.

Oxford werd in juli 2015 de jongste debutant ooit voor West Ham, met een leeftijd van zestien jaar en 198 dagen. In het seizoen 2015/16 kwam hij tot zeven duels in de Premier League, maar in de huidige jaargang staat de teller nog op nul. Volgens Reading was de jongeling desondanks erg begeerd op de transfermarkt.

Trainer Jaap Stam is verguld met de komst van de 'highly-rated centre-back', zoals Oxford wordt voorgesteld door Reading. "Hij is een zeer getalenteerde verdediger met veel potentieel. Onze speelstijl past bij een moderne verdediger als hij. Hopelijk kunnen we hem een podium bieden om te voetballen, zelfvertrouwen te kweken en zich te ontwikkelen als speler." In december 2016 tekende Oxford een nieuw contract tot medio 2021 bij West Ham, ondanks vermeende interesse van Manchester United en Manchester City.