PSV laat overbodige Deens international terugkeren naar geboorteland

Simon Poulsen is weer terug bij de club waar het voor hem allemaal begon. De back verruilt PSV per direct voor Sönderjyske, zo heeft die club via de officiële kanalen bevestigd. De 31-voudig Deens international heeft een tweejarig contract getekend bij de club waar hij zijn opleiding genoot.

Poulsen arriveerde in 2015 in Eindhoven, nadat hij in een eerder stadium tot tweemaal toe indruk maakte in het shirt van AZ. Zijn periode bij de regerend landskampioen liep echter niet uit op een succes: mede door blessureleed kwam hij niet verder dan twee wedstrijden voor de hoofdmacht van PSV. Dit seizoen maakte hij zijn minuten bij Jong PSV in de Jupiler League.

Hoeveel Sönderjyske precies betaalt voor Poulsen is niet bekend gemaakt: PSV spreekt op de officiële kanalen van een ‘kleine transfervergoeding’. De Deen speelde verder nog voor FC Midtjylland en Sampdoria.