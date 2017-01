‘Chelsea ontvangt ‘shock bid’ van 21 miljoen euro op teruggekeerde Aké’

Bournemouth zet in de sloturen van de transfermarkt alles op alles voor een terugkeer van Nathan Aké. De verdediger maakte in de eerste seizoenshelft een goede indruk bij de Premier League-club, waarna Chelsea hem terugriep van zijn verhuurperiode. Inmiddels heeft Bournemouth zich gemeld met een bod van 21 miljoen euro om Aké weer in de armen te kunnen sluiten.

Dat melden verscheidene Engelse media, waaronder The Independent en de Daily Mirror dinsdagavond. De laatstgenoemde krant spreekt van een shock bid. Naar verluidt staat Chelsea ervoor open om het bod te accepteren. De club legt de bal volledig bij Aké, schrijven de kranten. De Nederlander probeert sinds zijn terugkeer trainer Antonio Conte te imponeren en hoopte juist op een doorbraak bij Chelsea.

Zaterdag had Aké in de FA Cup-wedstrijd tegen Brentford voor het eerst sinds oktober 2014 weer een basisplaats bij the Blues. De concurrentie is echter moordend op Stamford Bridge en het is daarom de vraag of de 21-jarige Hagenaar eieren voor zijn geld kiest. Conte zou de jongeling 'niet als een onvervangbare speler' zien. Daarom heeft Chelsea het bod niet meteen van de hand gedaan. Aké ligt tot medio 2020 vast in Londen.