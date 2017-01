Excelsior-doelman trekt conclusies na komst Hahn en vertrekt naar Turkije

Tom Muyters staat niet langer onder contract bij Excelsior, zo hebben de Rotterdammers dinsdagavond via de officiële kanalen laten weten. De doelman vervolgt zijn loopbaan per direct bij het Turkse Samsunspor, dat op het tweede niveau uitkomt.

Muyters was in de eerste seizoenshelft nog de eerste keuze onder de lat in Kralingen. Door de komst van de van Feyenoord gehuurde Warner Hahn is de Belgische doelman echter overbodig geworden. Zijn tot het einde van het seizoen doorlopende contract is in goed overleg dan ook ontbonden.

De 32-jarige keeper stond in het afgelopen anderhalf jaar 42 keer onder de lat bij Excelsior. Hij keepte eerder voor Sint-Truiden, Zulte-Waregem en FC Eindhoven.