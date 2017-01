Boëtius moet Bailey doen vergeten en heeft aankoopoptie in contract

Jean-Paul Boëtius krijgt de mogelijkheid om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Racing Genk bevestigt dinsdagavond dat de vleugelaanvaller de rest van het seizoen wordt gehuurd van FC Basel. Boëtius is de opvolger van Leon Bailey, die werd verkocht aan Bayer Leverkusen.

Dinsdagmiddag doorliep Boëtius de medische keuring in Genk, nadat beide clubs akkoord waren over de huurdeal. Genk laten weten een optie tot koop te hebben bedongen tijdens de onderhandelingen. In België gaat de enkelvoudig international weer samenwerken met Albert Stuivenberg, zijn voormalige trainer bij Oranje Onder-17 en Jong Oranje.

De 22-jarige Boëtius verliet Feyenoord anderhalf jaar geleden voor zo'n twee miljoen euro. Hij heeft, mede door blessureleed, nooit kunnen imponeren bij Basel. In veertien duels maakte hij drie doelpunten; dit seizoen stond Boëtius in twee competitiewedstrijden slechts 74 minuten op het veld. Zijn contract in Zwitserland loopt tot de zomer van 2019.