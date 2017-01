Cabral terug in Eredivisie: ‘Dat maakt het extra mooi om hier te spelen’

Sparta Rotterdam huurt Jerson Cabral de rest van het seizoen van Bastia. Dat maakt de Eredivisionist dinsdagavond via de officiële kanalen bekend. De aanvaller komt weinig aan de bak op Corsica en mag het seizoen daarom afmaken in zijn geboortestad.

Cabral begon zijn loopbaan in Rotterdam, bij Feyenoord, en speelde later voor FC Twente. Die club verhuurde hem bovendien aan ADO Den Haag en Willem II. Afgelopen zomer verkaste Cabral transfervrij naar Bastia, maar de buitenspeler komt er niet aan te pas in het 5-3-2-systeem van de Ligue 1-club. Zijn contract bij Bastia loopt tot medio 2019 door.

"Ik ben opgegroeid in Rotterdam-West, dat maakt het extra mooi om met Sparta in de Eredivisie te gaan spelen", reageert de 26-jarige Cabral op de website van Sparta. "Het is allemaal snel gegaan. Ik ben nu nog in Frankrijk, maar ik zal morgen al in Rotterdam arriveren om me te melden op Het Kasteel. Ik kijk uit naar de kennismaking met de groep en staf."