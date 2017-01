Van Diermen voelt geen vertrouwen en ruilt binnen Jupiler League van club

Kevin van Diermen vervolgt zijn loopbaan bij De Graafschap. De verdediger heeft met NAC Breda overeenstemming bereikt over de ontbinding van zijn contract en kan zodoende transfervrij overstappen naar Doetinchem. Beide clubs maken de transfer bekend via de officiële kanalen. Tegenover Omroep Brabant laat Van Diermen weten 'geen vertrouwen' te hebben gevoeld van trainer Stijn Vreven.

De 27-jarige verdediger kwam in de winter van 2016 naar Breda. Hij werd in eerste instantie gehuurd van Excelsior en tekende afgelopen zomer een contract bij NAC. In 27 wedstrijden voor de club scoorde hij drie keer. "Dit was uiteindelijk de beste oplossing voor beide partijen. Ik kijk terug op een mooie periode bij NAC en ben trots dat ik hier heb mogen spelen", vertelt Van Diermen op de website van de Bredase club.

Trainer Henk de Jong van De Graafschap is 'erg blij' met de ex-Vitessenaar. "Hij moet met zijn ervaring voor een stuk rust zorgen in onze laatste lijn", zegt De Jong op de website van De Graafschap. "We waren op zoek naar een speler die ons per direct zou kunnen helpen, maar die ook in onze toekomstplannen een rol kan spelen. Kevin past in dat profiel", voegt technisch manager Peter Hofstede daaraan toe.