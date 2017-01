Bosz: ‘Hij is een ander type speler dan Anwar en zeker dan Bertrand’

Ajax-trainer Peter Bosz is blij met de manier waarop zijn ploeg zich ontwikkelt. Volgens de coach is zijn team steeds beter gewend aan de speelstijl, al blijft het volgens hem aanpassen ‘in details’. Dat heeft mede te maken door Justin Kluivert, die de rechtsbuitenpositie anders invult dan Bertrand Traoré en de inmiddels vertrokken Anwar El Ghazi. “Maar de intentie blijft altijd hetzelfde, we willen namelijk altijd vooruit voetballen”, aldus Bosz.