Willem II doet zaken met Juventus en haalt ‘typische box-to-box-speler’

Vajebah Sakor maakt het seizoen af bij Willem II. De Tilburgers maken bekend dat zij de twintigjarige middenvelder uit Noorwegen huren van Juventus en dat die direct aansluit bij de selectie van trainer Erwin van de Looi.

Sakor maakte in de winter van 2014 de overstap van Asker FH naar Juventus en werd nadien uitgeleend aan KVC Westerlo en Valerenga. Hij gaat het nu dus proberen in de Eredivisie. “Ik ben bereid om me aan te passen aan het Nederlandse voetbal, dat mij denk ik wel ligt omdat het vooral technisch is”, zegt de voormalig jeugdinternational op de clubwebsite.

“We houden altijd onze ogen en oren open voor versterkingen”, aldus technisch manager Joris Mathijsen. “Dat er momenteel enkele middenvelders geblesseerd zijn, hebben we meegenomen in de overweging om hem te halen. Vajebah is fysiek sterk, een typische box-to-box-speler en heeft een goede trap in zijn linkerbeen.”