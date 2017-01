FC Twente presenteert Duitse spits: ‘Dit is een mooie en grote club’

FC Twente heeft zich versterkt met Enis Bunjaki. De negentienjarige aanvaller heeft zijn contract bij Eintracht Frankfurt laten ontbinden en heeft nu voor de rest van het seizoen getekend in Enschede. Als de samenwerking bevalt, kan het contract door een optie met twee jaar worden verlengd.

“Het is mooi dat we de selectie hebben kunnen aanvullen met een jonge talentvolle aanvaller. Bunjaki kan op meerdere posities voorin uit de voeten en bij Twente krijgt hij de kans om te laten zien wat hij in huis heeft. We hebben er vertrouwen in dat dit hem gaat lukken”, aldus directeur Jan van Halst. Bunjaki, een Kosovaarse Duitser, speelde niet één wedstrijd in het eerste elftal van Frankfurt.

“Deze stap voelt erg goed. FC Twente is een mooie en grote club. Jonge talentvolle spelers krijgen hier de kans om door te groeien. Dat weet ik, omdat ik de Eredivisie redelijk volg. Spelers als Ola John, Eljero Elia en Luuk de Jong zijn hier groot geworden. Ik ken de historie van FC Twente een beetje en weet dat de supporters hier echt van hun club houden”, aldus de international van Duitsland Onder-20.