‘PSV neemt na twee seizoenen afscheid van gewezen toptalent’

Gianluca Scamacca gaat PSV naar alle waarschijnlijkheid verlaten. De club uit Eindhoven is met Sassuolo in onderhandeling over de achttienjarige aanvaller en het is de bedoeling dat de Italiaan op definitieve basis terugkeert naar zijn vaderland.

Het Eindhovens Dagblad benadrukt dat de deal nog niet in kannen en kruiken is en dat Scamacca dus ook nog niet medisch is gekeurd. De international van Italië Onder-18 maakte in de winter van 2015 de overstap van AS Roma naar PSV, maar ontwikkelde zich niet zo stormachtig als verwacht werd.

Scamacca werd voorheen gezien als een toptalent en stond zelfs in de belangstelling van clubs als Benfica, Arsenal en Liverpool, maar koos dus voor PSV. Hij speelde drie wedstrijden voor de beloften van de regerend kampioen van Nederland, maar wist zijn debuut in het eerste elftal nooit te maken.