Sainsbury ziet droom uitkomen met Inter-transfer

Trent Sainsbury maakt het seizoen af bij Internazionale. De 25-jarige centrale verdediger, die één jaar geleden vertrok bij PEC Zwolle, komt op huurbasis over van Jiangsu Suning en beide clubs hebben de deal dinsdagmiddag via de officiële kanalen bevestigd.

Clubs in China mogen sinds medio januari maar drie buitenlanders in de basis zetten en Sainsbury dreigde dan ook buiten de boot te vallen; de Australiër werd voor de Aziatische Champions League zelfs al niet eens meer ingeschreven. De Suning Holdings Group is voor 68,55 procent eigenaar van Internazionale en is tevens verbonden aan Jiangsu. De retailgigant, een van de grootste Chinese bedrijven dat geen staatseigendom is, heeft nu dus besloten om Sainsbury het seizoen te laten afmaken in het Giuseppe Meazza.

Sainsbury, zestienvoudig international, maakte bij de Central Coast Mariners zijn eerste stappen in het betaalde voetbal en vertrok in de wintermaanden van 2014 naar PEC Zwolle. Na 33 wedstrijden voor De Blauwvingers te hebben gespeeld, en de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal te hebben gewonnen, vertrok hij vorig jaar naar Jiangsu. In dienst van Jiangsu kwam de stopper tot dusverre tot 41 optredens in het eerste elftal.