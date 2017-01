Anderlecht-talent naar Friesland: ‘Een van de grootste talenten van België’

SC Heerenveen heeft zich per direct versterkt met Wout Faes. De Belgische verdediger werd dinsdag met succes medisch gekeurd en komt op huurbasis over van RSC Anderlecht. De achttienjarige Belgisch jeugdinternational maakt het seizoen af in Friesland.

Op de clubsite van Heerenveen laat technisch manager Gerry Hamstra weten blij te zijn met de komst van Faes. ''Het is mooi dat we Wout voor de rest van het seizoen kunnen toevoegen aan onze selectie. We zochten naar defensieve versterking en zijn daarbij bij hem uitgekomen.”

Faes speelt sinds 2012 in de jeugdopleiding van Anderlecht en doorliep de nationale jeugdelftallen van België. “Wout geldt als één van de grootste talenten van België en is een centrale verdediger die zowel aan de linker- als rechterkant in de verdediging kan spelen”, besluit Hamstra.