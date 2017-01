Ex-aanvoerder van Internazionale trekt naar ‘beste competitie ter wereld’

Andrea Ranocchia maakt het seizoen af bij Hull City. De 28-jarige centrale verdediger was zijn basisplaats bij Internazionale niet meer zeker en moet the Tigers nu helpen in hun strijd tegen degradatie uit de Premier League.

“Ik ben erg blij om hier te zijn en ben er klaar voor om te spelen. Het was geen moeilijke beslissing omdat ik weet dat dit team in de beste competitie van de wereld speelt, dus ik was erg blij met de kans om hier te komen. Het is een geweldige kans om in de Premier League te spelen. Verder is de coach erg goed en hebben we een aantal zeer goede spelers”, aldus de Italiaan op de website van zijn nieuwe tijdelijke werkgever.

Ranocchia, 21-voudig international, zou ook in beeld zijn geweest bij clubs als Zenit Sint-Petersburg, Swansea City, West Ham United en Tottenham Hotspur. Hij was eerder nog de aanvoerder van Internazionale, maar moest de band uiteindelijk afstaan aan Mauro Icardi.

