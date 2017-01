Verhuurde PSV'er keert terug: 'Dat was natuurlijk niet de verwachting'

Menno Koch keert per direct terug bij PSV. De 22-jarige verdediger was de eerste seizoenshelft uitgeleend aan FC Utrecht. De uitleenperiode liep niet uit op een succes. Hij kwam onder trainer Erik ten Hag niet verder dan twee basisplaatsen en evenveel invalbeurten in de Eredivisie.

“Dat was natuurlijk niet de verwachting, maar in het voetbal kun je niet alles regisseren”, reageert technisch manager Marcel Brands op de clubsite PSV. Het contract van Koch in Eindhoven loopt door tot de zomer van 2018.

Naar alle waarschijnlijkheid sluit Koch aan bij de eerste selectie van trainer Phillip Cocu. “We hebben deze window een aantal verdedigers uit de A-selectie laten gaan. Met Menno en een aantal talenten uit de groep van Jong PSV kunnen we dat nu opvangen”, aldus Brands.