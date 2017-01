AZ laat overbodige spits vertrekken: meerjarig contract in België

Robert Mühren is niet langer speler van AZ. De 27-jarige aanvaller heeft bij de Belgische nummer drie Zulte Waregem een contract voor vierenhalf jaar getekend, zo maakt de club uit Alkmaar dinsdagmiddag via de officiële kanalen bekend.

"Robert was in bezit van een aflopend contract en op deze manier krijgen we nog een transfersom voor hem", reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts tegenover Voetbal International. AZ stemde in met een vertrek omdat de speler zich altijd voorbeeldig heeft gedragen. "Robert heeft bij ons een goede periode gehad en stelde zich altijd netjes, correct en professioneel op. Ook toen hij niet speelde. Dan ben je toch eerder geneigd mee te werken als zo’n speler een kans krijgt.”

Mühren speelde in de jeugd bij onder meer Ajax en FC Volendam en maakte bij laatstgenoemde club zijn debuut in het betaald voetbal. Na 52 doelpunten in 110 wedstrijden vertrok hij in de zomer van 2014 naar Alkmaar en daar kwam Mühren tot 19 treffers in 67 officiële optredens.