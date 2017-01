VIDEO - Een compilatie van de doelpunten en acties van El Ghazi bij Ajax

Anwar El Ghazi rondde dinsdagochtend zijn transfer van Ajax naar Lille af. De aanvaller speelde in drie seizoenen 99 officiële wedstrijden in het shirt van de Amsterdammers en scoorde daarin 23 doelpunten. In de video hieronder zie je een greep uit de acties en treffers die El Ghazi voor Ajax maakte.