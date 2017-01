Roda JC weet van geen ophouden en strikt achtste winteraanwinst

Simeon Raykov is de achtste winteraanwinst van Roda JC Kerkrade. De 27-jarige linkeraanvaller heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor anderhalf jaar en is afkomstig van Lokomotiv Plovdiv uit Bulgarije.

“Simeon is een linkeraanvaller. We zijn blij dat de formaliteiten zijn afgerond”, aldus technisch directeur Ton Caanen op de officiële website van de huidige nummer zeventien van de Eredivisie. Het is niet bekend hoeveel Roda heeft betaald voor Raykov.

Raykov komt uit de jeugdopleiding van Lokomotiv Plovdiv en kwam daarna uit voor Sliven OFK, Spartak Plovdiv, Botev Vratsa, Levski Sofia, Cherno More Varna en Chernomorets Burgas. Raykov pakte tot dusverre twee prijzen: de beker en Supercup van Bulgarije.