Jesé verkiest terugkeer naar geboortegrond boven Premier League

Las Palmas huurt Jesé Rodriguez tot het einde van het seizoen van Paris Saint-Germain, zo meldt de club op zijn website. De Spaanse aanvaller had de interesse gewekt van verschillende grote Europese clubs, maar gaf de voorkeur aan een terugkeer naar de Canarische Eilanden.

Jesé werd namelijk in Las Palmas geboren, maar speelde nooit voor de plaatselijke club. De aanvaller vertrok al op vroege leeftijd naar het vasteland van Spanje, om in de jeugd van Real Madrid te spelen. In de Spaanse hoofdstad doorliep Jesé de jeugdopleiding en debuteerde in het eerste elftal. Afgelopen zomer maakte hij voor 25 miljoen euro de overstap naar Paris Saint-Germain, waar hij tot slechts veertien wedstrijden kwam.

Ook Liverpool en Middlesbrough waren een mogelijke bestemming voor Jesé, maar hij leek al langere tijd een voorkeur te geven voor een terugkeer naar zijn geboortegrond. De aanvaller arriveert dinsdagmiddag in Las Palmas, zal vervolgens medisch gekeurd worden en enkele uren later gepresenteerd worden aan het publiek.