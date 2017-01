PEC doet opnieuw zaken met Juventus: ‘Hij gaat voorop in de strijd’

Ouasim Bouy keert op huurbasis terug bij PEC Zwolle, zo meldt de club op zijn website. De Zwollenaren huren de middenvelder tot het einde van het seizoen van Juventus. Bouy werd vorig seizoen ook al geleend van de Italiaanse topclub en maakte een prima seizoen door in Zwolle.

Destijds kwam Bouy tot 29 officiële wedstrijden in het shirt van PEC Zwolle, waarin hij 4 keer scoorde. Aan het begin van het seizoen verhuurde Juventus de 23-jarige middenvelder annex verdediger aan Palermo, maar de uitstap naar Sicilië werd voor Bouy geen succes. Hij kwam in het shirt van i Rosanero tot slechts drie officiële wedstrijden en zag in de eerste seizoenshelft al drie verschillende trainers voor de groep staan.

Nu wordt Bouy in Zwolle weer herenigd met Ron Jans, met wie hij een goede band heeft. Gerard Nijkamp, technisch directeur van PEC Zwolle, toont zich content met het aantrekken van Bouy. “Vorig seizoen heeft Ouasim laten zien van waarde te zijn voor PEC Zwolle. Ouasim gaat altijd voorop in de strijd en dat is juist in deze tijden van belang. Met zijn goede trap en inzicht is hij een versterking voor onze selectie. Hij gaat zich richten op een plek in de verdediging”, laat Nijkamp weten op de website van PEC Zwolle.