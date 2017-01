Swansea City laat Marvin Emnes opnieuw tijdelijk gaan

Swansea City verhuurt Marvin Emnes opnieuw aan Blackburn Rovers, zo melden de clubs via officiële kanalen. De Nederlandse aanvaller speelde in de eerste seizoenshelft al op huurbasis bij the Rovers. Emnes komt voorlopig niet voor in de plannen van Swansea-trainer Paul Clement.

Daardoor lijkt het erop dat Emnes aan het einde van het seizoen transfervrij zal zijn. Het contract van de aanvaller bij Swansea loopt komende zomer af en gezien de huidige situatie lijkt het onwaarschijnlijk dat die nog verlengd gaat worden. Tijdens de eerste seizoenshelft werd Emnes al verhuurd aan Blackburn Rovers.

In de Championship begon de aanvaller voortvarend, met drie doelpunten en drie assists in zijn eerste vier wedstrijden voor de club. Daarna stokte zijn productie, maar hij hield het vertrouwen. Emnes kwam in Blackburn tot twintig wedstrijden. Swansea City en Blackburn Rovers hebben afgesproken dat de aanvaller ook in het FA Cup-duel met Manchester United in actie mag komen.