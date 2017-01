Sevilla stelt Europese top teleur en verhoogt clausule naar 45 miljoen euro

Steve N'Zonzi blijft in principe nog jaren aan Sevilla verbonden. De Zuid-Spaanse club maakt dinsdagochtend via de officiële kanalen bekend dat het contract van de middenvelder is opengebroken, tot de zomer van 2020.

N'Zonzi werd de voorbije maanden met diverse topclubs uit Europa in verband gebracht. Met name Chelsea, Juventus, Manchester City en Barcelona werden veelvuldig genoemd. N'Zonzi is onder de nieuwe voorwaarden nu echter een van de grootverdieners van Sevilla en heeft nu een hogere transferclausule: van 30 naar 45 miljoen euro.

N'Zonzi, 28 jaar, speelde tot dusver 73 officiële duels voor Sevilla, sinds zijn komst medio 2015 van Stoke City. De defensieve middenvelder verstuurde dit seizoen in La Liga de meeste passes: 1.385. Daarvan kwam ruim 88 procent op de plaats van bestemming aan.