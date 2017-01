‘PSV raakt op zijspoor geraakte verdediger op laatste transferdag alsnog kwijt'

Simon Poulsen mocht al een tijdje uitkijken naar een nieuwe club en lijkt die nu gevonden te hebben. Volgens De Telegraaf keert de verdediger van PSV terug naar zijn thuisland om voor Sønderjyske te gaan spelen. In Denemarken wordt Poulsen dinsdag medisch gekeurd.

Als Poulsen die zonder problemen doorstaat, mag hij zich speler van Sønderjyske noemen. Hij zat op een zijspoor bij PSV en speelde dit seizoen nog geen enkele wedstrijd in het eerste elftal van de Eindhovenaren. De verdediger moest het de eerste helft van het seizoen alleen hebben van wedstrijden met Jong PSV en speelde zeven wedstrijden in de Jupiler League.

De Deen kwam anderhalf jaar geleden transfervrij over van AZ, maar een succes werd zijn verblijf bij PSV allerminst. Poulsen speelde slechts vijf wedstrijden in het shirt van de Eindhovenaren. De succesvolste periode van zijn periode kende hij bij AZ, waar hij 178 wedstrijden voor speelde. Verder kwam Poulsen in zijn carrière nog uit voor Sampdoria, FC Midtjylland en Sønderjyske, waar hij nu dus terug lijkt te keren.