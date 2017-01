‘Conte wil vandaag verrassen met oude bekende uit periode bij Parma'

Chelsea richt haar pijlen op de laatste dag van de transferperiode op Jonathan Biabiany, zo weet Sky Italia. The Blues hebben bij Internazionale een voorstel neergelegd om de aanvaller het komende half jaar te huren, met een optie tot koop in de zomer.

De Italiaanse topclub zal niet onwelwillend tegenover een vertrek van Biabiany staan. De 28-jarige Fransman speelde dit seizoen nog geen enkele competitiewedstrijd voor Internazionale. Alleen in de Europa League kwam Biabiany drie wedstrijden binnen de lijnen. Chelsea-trainer Antonio Conte kent de aanvaller nog uit zijn tijd bij Parma en is nog altijd gecharmeerd van hem.

In de zomer van 2015 kwam Biabiany transfervrij naar Internazionale, toen zijn oude club Parma failliet ging. De Fransman begon zijn carrière in Milaan, waar hij in de jeugdopleiding speelde. Daarna kwam hij onder meer uit voor Chievo Verona, Modena, Sampdoria en Parma. Bij laatstgenoemde club kende Biabiany de beste periode van zijn carrière.