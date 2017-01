‘PSV kan vandaag nog formeel bod van dik acht miljoen euro verwachten’

PSV kan op de laatste dag van de transfermarkt een telefoontje van West Ham United verwachten, zo schrijven diverse Britse media. De Premier League-club heeft meer dan gemiddelde interesse in Colombiaans international Santiago Arias.

West Ham is op zoek naar een stand-in voor Samy Byram. Michail Antonio werd enkele wedstrijden noodgedwongen als rechtsachter opgesteld, maar de rechtspoot is voor the Hammers veel belangrijker als hij op een aanvallende positie staat.

West Ham United zou ruim acht miljoen euro over hebben voor Arias, die in het verleden al meerdere keren met een transfer naar Engeland in verband werd gebracht. De 25-jarige Colombiaan staat sinds medio 2013 op de loonlijst van PSV en kwam eerder voor onder meer Sporting Portugal uit.