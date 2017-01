‘Ik ging tekenen bij Liverpool, maar wist niet wie mijn teamgenoten waren’

Andy Carroll vertrok in 2011 voor ruim veertig miljoen euro van Newcastle United naar Liverpool. De spits geeft nu te kennen dat hij eigenlijk niet bij the Magpies wilde vertrekken. Hij wist niet wie er destijds bij Liverpool speelden en moest zijn teamgenoten op internet opzoeken.

“Terwijl ik in de helikopter naar Liverpool zat, zocht ik mijn toekomstige medespelers op”, zegt Carroll in gesprek met de Daily Mail. “Ik ging tekenen, maar wist niet eens wie mijn teamgenoten waren! Stevie kende ik, een paar andere spelers ook, maar de rest eigenlijk niet. Daarnaast hield ik van Newcastle, ik was nog niet klaar om daar te vertrekken. Ik had een seizoenkaart, het was mijn club.”

“Ik was 22 en vond bij Liverpool niet mijn draai”, blikt de huidige spits van West Ham United terug. Carroll vertrok in 2012 op huurbasis naar the Hammers. “Toen ik binnen kwam lopen, voelde ik me direct thuis. De fans verwelkomden me zoals ze dat bij Newcastle deden, alsof ik een van hun jongens was. Wat voor cijfer ik mijn loopbaan zou geven tot nu toe? Een zes, er zit nog veel meer in. Negen interlands moeten er nog meer worden.”