‘Met eten ging Payet in zijn eentje in een hoek zitten, hij isoleerde zichzelf'

Voor Dimitri Payet kwam afgelopen zondag de vurig gewenste transfer naar Olympique Marseille rond. West Ham United ontving zo’n 29 miljoen euro, maar kon eigenlijk niks anders doen dan de Fransman laten gaan. De middenvelder maakte zich in Londen de laatste tijd onmogelijk bij zijn teamgenoten.

David Sullivan, mede-eigenaar van West Ham United, doet tegenover de BBC een boekje open over de tactiek van Payet. “Hij sprak de laatste acht weken niet tegen zijn teamgenoten. Met eten ging hij in zijn eentje in een hoek zitten en isoleerde zichzelf van iedereen. Daarvoor was hij altijd vrolijk en gaf iedereen een hand voor de wedstrijd. Het was tactiek of iets veranderde in zijn hoofd. Het team en de manager wilden hem weg hebben.”

“Ook al wilden wij hem als bestuur niet verkopen, je kan moeilijk tegen de selectie in gaan”, gaat Sullivan verder. Lange tijd leek het er niet op dat er een akkoord bereikt zou worden met Olympique Marseille. “Ze waren een hele moeilijke onderhandelingspartner. Ze hebben geluk dat we het bod van 29 miljoen euro hebben geaccepteerd, want hij is meer waard. Hij gaf zijn salaris van januari terug, dus daar hebben we nog een beetje waardigheid teruggekregen. Onze houding was: 'Je speelt niet, waarom zou je dan betaald moeten krijgen?'”